Lichttestmonat Oktober Mit guter Beleuchtung sicher durch die dunkle Jahreszeit

Im Herbst und Winter ist gute Beleuchtung im Straßenverkehr ganz besonders wichtig. Die Nächte sind lang, oft liegen Nebelschwaden über den kürzeren Tagen und Regenschauer bestimmen den täglichen Wetterbericht. Wer mit dem Auto etwa entlang der Donau, zum Beispiel auf der Bundesstraße B8 oder der B16, unterwegs ist, kennt das nur zu gut: Häufig trübe Sicht!

Regensburg. In dieser Zeit sorgt eine gute und fehlerfrei funktionierende Beleuchtung nicht nur für bessere Sicht, sondern macht auch alle Verkehrsteilnehmende für andere Verkehrsteilnehmende sichtbarer. Falk Hoffmann, Regionalbeauftragter des ACE für Südbayern, empfiehlt eine gründliche Überprüfung und Säuberung der Fahrzeugbeleuchtung, um Gefahren frühzeitig zu erkennen, selbst besser gesehen zu werden und andere Verkehrsteilnehmende nicht durch falsch eingestellte Scheinwerfer zu blenden.

Hoffmann plädiert für eingeschaltetes Licht auch am Tag: „Licht macht nicht nur in der Dunkelheit besser sichtbar, sondern auch tagsüber. Wir raten deshalb allen Verkehrsteilnehmenden, auch tagsüber mit eingeschaltetem Licht unterwegs zu sein. Egal, ob mit dem Auto, dem Motorrad oder dem Fahrrad. Für mehr Verkehrssicherheit gilt: Licht an, auch am Tag!“

Die richtige Einstellung und Funktion der Beleuchtung lässt sich im Oktober während der kostenlosen Lichttest-Wochen in einem Kfz-Meisterbetrieb überprüfen. Beim Lichttest werden unter anderem Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung sowohl auf Funktion als auch auf richtige Einstellung überprüft. Dazu gehören neben Nebelscheinwerfern auch Fern- und Abblendlicht, Bremslichter, Nebelschlussleuchte, Blinker und weitere Beleuchtungsbestandteile.

Tipp vom ACE-Kreis Regensburg: Ergänzend zum Lichttest kann jeder etwas tun, um selbst besser sehen zu können und durch sicheres Fahren für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.

Sauberkeit

Die Scheibenwischer werden wieder verstärkt in Betrieb genommen. Nicht vergessen vor dem ersten Frost das Wischwasser mit einer Reinigungsflüssigkeit zu befüllen, die Frostschutz enthält. Wichtig: Für besseren Durchblick die Scheiben von innen gründlich reinigen. Schmutzige Scheiben beschlagen erheblich schneller als saubere und verschlechtern so die Sicht.

Wischerblätter kontrollieren

Oft wird übersehen, dass es den Wischergummis, besonders in der heißen Jahreszeit, alles andere als gut geht. In diesen Monaten verschleißen sie besonders schnell. Das liegt daran, dass den Gummis die UV-Strahlung der Sonne und die sommerliche Hitze zusetzen, sie spröde und porös werden lassen. Eine Kontrolle der Wischerblätter kann deshalb nie verkehrt sein. Sind sie spröde, eingerissen oder anders beschädigt, müssen sie ausgetauscht werden.

Umsicht

Für alle gilt: Im Herbst und Winter sollten alle besonders umsichtig und weniger hektisch unterwegs sein. Falk Hoffmann empfiehlt deshalb, einige Minuten früher loszufahren als gewöhnlich: „Das entspannt auf dem Weg zum Ziel, beugt Hektik vor und trägt zur Verkehrssicherheit aller bei.“