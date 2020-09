Zum Weltkindertag Eine gelungene Kinderkulturveranstaltung an einem neuen Ort in Regensburg

Foto: Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser

Am Sonntagnachmittag, 20. September, veranstaltete das städtische Spielbusteam vom Amt für kommunale Jugendarbeit die Kinderkulturveranstaltung für den diesjährigen Weltkindertag. Der Eintritt war selbstverständlich kostenfrei. Leider durften aufgrund der Hygieneregeln keine Speisen angeboten werden und die Getränke nur in begrenztem Maße. Auch das Familienspielfest im Villafest musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie entfallen.