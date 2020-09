Sechs Veranstaltungen Präsent und online – Vereinsschule des Landkreises Regensburg geht neue Wege

Am Donnerstag, 15. Oktober, ist es soweit: Die sechste Staffel der Vereinsschule des Landkreises Regensburg startet. Wie gewohnt stehen bis April 2021 sechs Veranstaltungen auf dem Programm der bei Vereinen und Ehrenamtlichen so beliebten Fortbildungsreihe.

Landkreis Regensburg. Corona-bedingt gibt es jedoch eine wichtige Neuerung: „Wir fahren zweigleisig“, sagt Dr. Gaby von Rhein, die als Leiterin der Freiwilligenagentur für die Vereinsschule verantwortlich zeichnet. „Wir übertragen die Veranstaltungen, die im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes unter strengen Hygieneauflagen stattfinden, eins zu eins ins Internet. Man kann also präsent oder – wenn man keinen Platz mehr bekommt oder zurzeit keine Veranstaltungen besuchen möchte – auch digital teilnehmen.“

Was man dazu braucht und wie das Ganze funktioniert, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Anmeldung, die ab sofort über die Landkreis-Homepage im Internet unter www.landkreis-regensburg.de oder direkt bei der Freiwilligenagentur unter der Telefonnummer 0941/ 4009638 oder per Mail an freiwilligenagentur@lra-regensburg.de möglich ist.

Diese Themen stehen auf dem Programm

„Hello Again!“ – Austausch zum Stand der Dinge in den Vereinen und Vorstellung des neuen Vereinscoaching-Projekts der Freiwilligenagentur am Donnerstag, 15. Oktober, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr

Corona und sonstige Herausforderungen – Krisen- und Veränderungsmanagement in Vereinen (nur online!) am Dienstag, 10. November, von 19 bis 21 Uhr

Gemeinnützigkeit und Steuern (Nachholtermin der im März 2020 ausgefallenen Veranstaltung) am Mittwoch, 20. Januar 2021, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr

Es könnte schwierig werden! Moderation von Mitgliederversammlungen (Nachholtermin der im April 2020 ausgefallenen Veranstaltung) am Mittwoch, 10. Februar 2021, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr

Digital kommunizieren – nur so kriegen und halten wir die Jugend! am Mittwoch, 24. März 2021, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr

Abschlussabend – Vereinscoaching im Landkreis Regensburg – erste Ergebnisse/Wer möchte noch rein ins Netzwerk? am Mittwoch, 21. April 2021, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr

Kurz-Beschreibungen zu den Veranstaltungen und weitere Infos finden sich auf der Homepage der Freiwilligenagentur im Internet unter www.freiwilligenagentur.landkreis-regensburg.de.