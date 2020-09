Milchwirtschaft Beschäftigte könnten beinahe leer ausgehen – Gewerkschaft NGG kritisiert „Mager-Angebot“ der Arbeitgeber

Milch aus Bayern ist weit über den Freistaat hinaus beliebt. Trotz guter Wirtschaftszahlen droht den Beschäftigten in Molkereien und verarbeitenden Betrieben jetzt aber eine Nullrunde, warnt die Gewerkschaft NGG. Foto: NGG

Vom Bayernland-Standort in Amberg über die Milchwerke Ingolstadt Thalmässing bis zur Goldsteig-Käserei in Cham: Die Milchbranche ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. An den steigenden Umsätzen wollen auch die Beschäftigten in Molkereien und Verarbeitungsbetrieben in Regensburg und im Landkreis Regensburg beteiligt werden.