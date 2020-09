200 Badegäste erlaubt Überfüllte Becken? – Westbad passt sich ans Herbstwetter an

Am Wochenende, 29. und 30. August, hat es in Regensburg fast durchgängig geregnet. Kein Wunder, dass sich viele gedacht haben, ein Besuch im Westbad wäre genau das richtige bei dem Wetter. Wer am Samstag, 29. August, im Westbad war, musste teilweise Schlange stehen, um ins Becken zu kommen. Mit dem Abstandhalten wurde es beim Schwimmen schwierig.

Regensburg. Martin Gottschalk, Bereichsleiter Kommunikation bei das Stadtwerk.Regensburg, erklärt die Überfüllung des Westbads an diesem Tag auf Wochenblatt-Anfrage: „Hintergrund ist in der Tat, dass das schlechte Wetter eine Nutzung des Freibadbereichs nicht möglich gemacht hat und dementsprechend nahezu alle Badegäste im Innenraum waren.“ Die maximale Besucherzahl sei an diesem Tag noch auf den „Sommer-Modus“ ausgelegt gewesen. Dieser sieht eine maximale Besucherzahl von 800 Personen pro Badezeit vor.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es seit der Wiedereröffnung des Westbads zwei feste Badezeiten zwischen 7 und 13 Uhr sowie zwischen 14.30 und 20 Uhr. In der „Pause“ wird intensiv gereinigt und desinfiziert. Für die jeweiligen Zeiten können die Besucherinnen und Besucher online Tickets kaufen. An der Kasse gibt es nur ein kleines Kontingent an Eintrittskarten. Für das Ticket, das während der kompletten jeweiligen Badezeit gilt, zahlen Erwachsene 6,20 Euro, vergünstigt 3,80 Euro.

Der Regen hat am Samstag die meisten Badegäste in die Innenräume gedrängt, vor allem die wärmeren Becken waren beliebt. Doch bereits am Sonntag hat man die Lage entzerrt: „Wir haben auf dieses Ereignis umgehend reagiert und schon am Sonntag die maximale Besucherzahl je Badezeit auf den ,Herbst-/Winter-Modus‘ (wenn nur noch der Innenbereich geöffnet ist) korrigiert. Demnach dürfen also seit Sonntag, 30. August, nur noch 200 Personen gleichzeitig ins Westbad (je Badezeit)“, erklärt Gottschalk. Damit sei gewährleistet, dass alle geltenden Regelungen hinsichtlich Hygiene und Abstände gewährleistet werden können und gleichzeitig alle Einrichtungen im Bad genutzt werden können.

Da das Wetter im Spätsommer durchaus noch einmal wärmer werden könnte, erklärt Gottschalk: „Für den Monat September, in dem der Freibadbereich noch geöffnet ist, behalten wir uns nun grundsätzlich eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der maximalen Besucherzahl vor. Das heißt, wenn das Wetter gut ist, können wir natürlich mehr Badegäste ins Bad lassen, als wenn es schlecht ist und eben nur der Innenbereich nutzbar ist. Wir passen dementsprechend natürlich auch unseren E-Ticket-Shop im Internet an die jeweiligen Gegebenheiten an.“ Ab Oktober, wenn der Freibadbereich dann geschlossen ist, werde die maximale Besucherzahl je Badezeit 200 Personen betragen, erklärt Gottschalk. Pro Badezeit gibt es für die Besucherinnen und Besucher dann 150 Tickets online zu kaufen und 50 Restkarten sind je Badezeit direkt an der Kasse im Westbad erhältlich.