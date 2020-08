Pandemie Aktuelles zur Corona-Situation im Landkreis Cham

Foto: 123rf.com

Das Landratsamt Cham informiert zur aktuellen Situation im Landkreis. Die durchgeführten weiteren Tests in der staatlichen Asylbewerberunterkunft in Bad Kötzting waren allesamt negativ. Wie geplant ist für Ende August eine erneute Kontrolltestung in der gesamten Einrichtung vorgesehen.