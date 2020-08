Statistik „Urlaub dahoam“ – die Oberpfalz profitiert nur bedingt vom Deutschland-Boom

Foto: 123rf.com

Urlaub in Deutschland boomt angesichts der weltweiten Corona-Pandemie. Das gilt insbesondere für Aufenthalte in kleinen Hotels, der Ferienwohnung und im Ferienhaus. Was das für einzelne Regionen heißt, hat sich das Unternehmen DS Destination Solutions angesehen. Die Tochter der HRS-Gruppe vermittelt insgesamt 253.000 Unterkünfte in Deutschland und Österreich.