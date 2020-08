Werkzeugverleih Quartiersbüro Soziale Stadt schafft neues Angebot für Heimwerker

Werkzeuge für draußen und drinnen verleiht das Quartiersbüro im Stadtosten. Foto: Scheiner/Diakonie

Bewohner des Quartiers „Innerer Südosten“ in Regensburg müssen sich künftig nicht mehr so oft den Kopf zerbrechen, wo sie eine spezielle Zange, einen Inbusschlüssel oder ein großes Bohrset mit Bits in fast jeder Größe her bekommen, ohne gleich viel Geld ausgeben zu müssen.