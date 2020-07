Gotthardt informiert Aktive Stärkung für den Landkreis Regensburg – 540.000 Euro fließen in Kommunen

Die Bayerische Städtebauförderung für das Jahr 2020 ist aufgestellt. Das teilt der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (Freie Wähler), als Mitglied des zuständigen Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzen mit. Fast 3,8 Millionen Euro fließen allein bei den städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen und Einzelvorhaben in die Oberpfalz.

Kallmünz. Freude gibt es etwa im Landkreis Regensburg: Altenthann erhält 30.000 Euro (Ortsmitte), Barbing für das Einzelvorhaben „Neugestaltung des Rathausplatzes“ 30.000 Euro, Beratzhausen (Ortskern) 30.000 Euro, Brennberg für das Vorhaben „Kulturachse Ost“ 30.000 Euro, Kallmünz (Ortskern) 30.000 Euro, Laaber (Ortskern) 30.000 Euro, Lappersdorf (Ortskern) 30.000 Euro, Obertraubling (Einzelvorhaben) 300.000 Euro und Sünching (Ortskern) 30.000 Euro.

Die Mittel des Bayerischen Städtebauförderprogramms kommen, wie Abgeordneter Gotthardt informiert, insbesondere kleineren Städten und Gemeinden im ländlichen Raum zugute. Sie helfen so beispielsweise Kommunen dabei, auf Innenentwicklung zu setzen und Leerstände zu nutzen, um ihre Ortsmitten attraktiv und lebenswert zu erhalten. Ziel sei es, vitale Kommunen als Ankerpunkte der Daseinsvorsorge zu sichern und zu entwickeln. Neben der Erhaltung und Belebung von Ortskernen sei laut Gotthardt insbesondere das Flächensparen von besonderer Bedeutung. So sei der Fördersatz für Gemeinden, die Flächen sparen, auf 80 Prozent erhöht worden.

Der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt betont: „Mit dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm unterstützen wir aktiv unsere Städte und Kommunen vor Ort. Insbesondere die Stärkung der kleineren Städte und Gemeinden im ländlichen Raum ist uns ein Anliegen. Die Fördergelder unterstützen so unsere Bemühungen, den ländlichen Raum aktiv und nachhaltig zu stärken. Insbesondere die Ortsmitten und Innenentwicklung sind uns ein ehrliches Anliegen, denn hier spielt sich das Leben vor Ort ab, weshalb wir so auch die Lebensqualität in den Kommunen aktiv steigern und fördern.“