Umleitung ausgeschildert Verlängerung der Vollsperrung der Kreisstraße R15

Foto: 123rf.com

Die Vollsperrung der Kreisstraße R15 zwischen Schwaighausen in Lappersdorf und Irnhüll in Holzheim am Forst sowie zwischen Unterbrunn in Holzheim am Forst und Kallmünz muss bis Freitag, 19. Juni, verlängert werden.