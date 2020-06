Arbeitsmarkt Statistik für Mai 2020 – Arbeitslosenzahl deutlich gestiegen

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Berichtsmonat 10.858 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 795 Personen oder 7,9 Prozent mehr als im Vormonat und 3.002 oder 38,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 3,0 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte über Vormonat und 0,8 über dem Prozentwert des Mai letzten Jahres.

Regensburg. Dazu Johann Beck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg: „Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Vergleich zum Vormonat weiter erhöht. Im Vorjahresvergleich zeigen sich die Auswirkungen für den Arbeitsmarkt durch die Pandemie besonders deutlich. Nach der Stagnation des Wirtschaftswachstums im vierten Quartal 2019 ist zu Beginn des Jahres 2020 das Bruttoinlandsprodukt geschrumpft. Den Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge könnte der Rückgang im zweiten Quartal sogar im zweistelligen Prozentbereich liegen. Unsere Wirtschaft ist momentan geprägt von den einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Auch wenn die Einschränkungen nach und nach gelockert werden und die Produktion hochfährt, wird es weiterhin zu Beeinträchtigungen der Lieferketten kommen, wodurch der Handel eingeschränkt beliebt. Die Unternehmen blicken deutlich pessimistischer in die Zukunft, weshalb Investitionen zurückgefahren werden. Das Arbeitsmarktbarometer des IAB, basierend auf monatlichen Umfragen unter allen Agenturen für Arbeit, ist auf ein Rekordtief gesunken. Der Bestand an gemeldeten freien Arbeits- und Ausbildungsstellen sinkt. Dennoch verzeichnen wir auch in unserem Agenturbezirk nach wie vor ein größeres Angebot an Ausbildungsstellen, als wir Bewerber hierfür haben. Dies lässt die positive Hoffnung zu, dass sich zumindest am Ausbildungsmarkt die negativen Auswirkungen des Shut-Down in Grenzen halten.“

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Berichtsmonat 10.858 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 795 Personen oder 7,9 Prozent mehr als im Vormonat und 3.002 oder 38,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Detail bedeutet dies, dass im Alter von 15 bis 25 Jahren derzeit 1.306 junge Menschen arbeitslos gemeldet sind. Das sind 149 Betroffene oder 12,9 Prozent mehr als im Vormonat und 529 oder 68,1 Prozent mehr als im Mai letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 12,0 Prozent. Die Gruppe der 15 bis 20-Jährigen umfasst 192 Arbeitslose. Das sind vier Meldungen oder 2,1 Prozent mehr als im Vormonat und 55 oder 40,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Deren Anteil am Bestand liegt bei 1,8 Prozent. Zu den Entwicklungen bei den Älteren. So sind derzeit 3.488 Männer und Frauen im Alter ab 50 Jahren arbeitslos. Das sind 185 Personen oder 5,6 Prozent mehr als vor einem Monat und 779 oder 28,8 Prozent mehr als im Mai letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 32,1 Prozent. In der Gruppe ab 55 Jahren sind aktuell 2.330 Menschen arbeitslos. Das sind 129 Betroffene oder 5,9 Prozent mehr als im Vormonat und 530 oder 29,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Deren Anteil am Bestand liegt bei 21,5 Prozent. Die Gruppe der Schwerbehinderten umfasst 856 Arbeitslose. Das sind 36 Meldungen oder 4,4 Prozent mehr als im Vormonat und 105 oder 14,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Deren Anteil am Bestand liegt bei 7,9 Prozent. Der Bestand ausländischer Arbeitsloser beträgt aktuell 3.100 Personen. Das sind 293 oder 10,4 Prozent mehr als im Vormonat und 947 oder 44,0 Prozent mehr als im Mai letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 28,6 Prozent.

Verhältnis zwischen Zu- und Abgängen

Im Mai 2020 haben sich im Agenturbezirk Regensburg 2.388 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet. Das sind 863 Personen oder 26,5 Prozent weniger als im Vormonat und 504 oder 17,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleiches taten seit Jahresbeginn 15.817 Menschen. Das sind 148 Meldungen oder 0,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Demgegenüber stehen 1.585 Personen, die im Berichtsmonat ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Das sind 727 Abgänge oder 31,4 Prozent weniger als im Vormonat und 1.305 oder 45,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn haben sich 12.613 Männer und Frauen abgemeldet. Das sind 3.112 Abgänge oder 19,8 Prozent weniger als in den ersten fünf Monaten letzten Jahres.

Arbeitslosenquoten: Deutlich über Vorjahresniveau

Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt im Agenturbezirk Regensburg 3,0 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte über Vormonat und 0,8 über dem Wert von Mai 2019. Bei den 15- bis 25-Jährigen beträgt die Quote 3,1 Prozent. Das entspricht 0,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats und 1,2 Prozentpunkte über dem Vorjahresmonat. In der Altersklasse von 15 bis 20 Jahren liegt die Quote bei 1,5 Prozent und damit auf dem Wert des Vormonats, aber 0,4 über dem Wert des Vorjahresmonats. Bei den Älteren von 50 bis 65 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 3,0 Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte über dem Vormonat und 0,6 über dem Vorjahresmonat. Die Quote für die 55 bis 65-Jährigen beträgt 3,3 Prozent und liegt damit auf dem Wert vor einem Monat, aber 0,6 über dem Vorjahresmonat.

Gemeldete Arbeitsstellen

Die Arbeitgeber im Agenturbezirk Regensburg haben im Berichtsmonat 771 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 140 Ausschreibungen oder 22,2 Prozent mehr als im Vormonat, jedoch 497 oder 39,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 4.791 Stellen gemeldet. Das sind 2.001 Angebote oder 29,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit 5.166 offenen Stellen umfasst der Bestand 464 Vakanzen oder 8,2 Prozent weniger als vor einem Monat und 1.055 oder 17,0 Prozent weniger als im Mai letzten Jahres.

Unterbeschäftigung

Unter dem Begriff der Unterbeschäftigung werden grundsätzlich zwei Gruppen summiert: Zum einen die Arbeitslosen, zum anderen diejenigen, die nicht als arbeitslos gezählt werden. Damit sind auch alle die Personen erfasst, die im Sinne des Sozialgesetzbuches nicht als arbeitslos gelten oder in einem arbeitsmarktpolitischen Sonderstatus zu sehen sind. Dazu gehören beispielsweise Menschen, die sich in Weiterbildung oder Altersteilzeit befinden, aber auch Selbständige, die Existenzgründerzuschuss erhalten. Beim Ausweisen der Unterbeschäftigung geht es um die transparente Darstellung der tatsächlichen Beschäftigungssituation. Dazu die aktuelle Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) wie folgt: Im Berichtsmonat sind 10.858 Menschen arbeitslos. Dazu kommen weitere 3.353 Personen in Unterbeschäftigung. Damit gelten insgesamt 14.211 Männer und Frauen als unterbeschäftigt. Das sind 521 Personen oder 3,8 Prozent mehr als im Vormonat und 2.302 oder 19,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Situation auf dem Ausbildungsmarkt

Das Berufsberatungsjahr beginnt mit dem 1. Oktober 2019 und endet am 30. September 2020. So haben die Arbeitgeber im Agenturbezirk in den zurückliegenden acht Monaten seit Beginn des Berufsberatungsjahres 5.280 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 443 Ausschreibungen oder 7,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Auf diese Stellen haben sich 3.244 junge Nachwuchskräfte beworben. Somit können - zumindest rein rechnerisch - jedem einzelnen Bewerber 1,6 Ausbildungsstellen angeboten werden. Von diesen Bewerbern sind 2.062 versorgt. Die Gruppe der Bewerber ohne Ausbildungsplatz umfasst 1.182 Personen. Auf diese Unversorgten kommen 2.556 unbesetzte Ausbildungsstellen oder 2,2 Angebote pro Person.