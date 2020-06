Politik CSU-Ortsverband Oberisling-Leoprechting trauert um Ehrenmitglied Johann Gietl

Die CSU Oberisling-Leoprechting verliert mit ihrem „Gietl Hans“ ein Ehrenmitglied, ein Gründungsmitglied sowie einen Weggefährten, der sich mit großem Engagement für die Bürgerinnen und Bürger einsetzte.

Regensburg. Seit 1967, mithin 53 Jahre, war Gietl Mitglied der CSU, bis zur Eingemeindung Oberislings im Jahr 1977 für diese auch im Gemeinderat vertreten. Noch bis ins hohe Alter von über 90 Jahren nahm er nicht nur regelmäßig an Veranstaltungen teil, sondern stand er auch als Kassenprüfer zur Verfügung. Aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste wurde Johann Gietl vor einem Jahr einstimmig zum ersten Ehrenmitglied seines Ortsverbandes Oberisling-Leoprechting ernannt. In einer – aufgrund der aktuellen Situation – schriftlichen Grabrede sprach die Ortsvorsitzende und Stadträtin Dagmar Schmidl ihr Mitgefühl, aber auch ihren Dank und ihre Anerkennung aus. „Unser Ortsverband trauert um ein von allen geschätztes, gern gesehenes Mitglied und einen zuverlässigen Ratgeber“, so Schmidl.