Nachhaltig Stadt setzt bei Geschenkkörben für Ehejubilare auf mehr Regionalität, Bio und Fair-Trade

Seit vielen Jahren gratuliert die Stadt Regensburg ihren Bürgerinnen und Bürgern zum 60., 65. und 70. Ehejubiläum und übergibt den Jubelpaaren zu diesem feierlichen Anlass einen Präsentkorb.

Regensburg. „Beim Befüllen dieser Körbe setzen wir als Fair-Trade-Stadt fortan auf noch mehr regionale, Bio- und Fair-Trade-Produkte, um so einen weiteren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit in der Stadtgesellschaft zu leisten“, so Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Die neuen Präsentkörbe werden ab Juni gemeinsam mit den Glückwünschen an die Jubilare überbracht.

Unter www.regensburg.de finden sich weitere Informationen und Hintergründe zu den Nachhaltigkeitszielen der Stadt Regensburg.