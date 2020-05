Weiterhin Kontrollen Der Grenzübertritt nach Tschechien ist nur mit Berechtigung möglich

Unter anderem am Grenzübergang in Furth im Wald/Folmava nehmen die tschechischen Behörden stichprobenartige Kontrollen der Reisenden vor. Foto: Meinke, Bezirk Oberpfalz

Auch nach der Wiedereröffnung der Straßen- und Eisenbahnübergänge am Dienstag, 26. Mai, befinden sich weiterhin Kontrollposten an der bayerisch-tschechischen Grenze. Die tschechische Polizei und das Militär nehmen stichprobenartig Kontrollen bei der Einreise in die Tschechische Republik vor.