Gerade jetzt wichtig Landkreis Cham unterstützt Senioren – Notfalldose kann Leben retten

Foto: Pfeilschifter

Der Landkreis Cham hat im Jahr 2018 als einer der ersten in Süddeutschland 2.000 Notfalldosen gekauft und über die Kommunalen Seniorenvertreter an Seniorinnen und Senioren im Landkreis Cham, die alleine leben und bereits Vorerkrankungen haben, verteilt. Nunmehr hat der Landkreis Cham nochmals 1.000 Notfalldosen geordert und diese auch an die Gemeindeverwaltungen weitergegeben.