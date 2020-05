Spendenaktion Nittendorfer CSU übergibt Masken an das Altersheim

Foto: Dr. Gerhard Bawidamann

Nach wie vor hat uns das Coronavirus fest im Griff und Auswirkungen auf das gesamte gesellschaftliche Leben. Insbesondere Mitarbeiter, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, wie in Pflegeeinrichtungen oder anderen medizinischen Bereichen, müssen sich an die neuen Herausforderungen anpassen. Ein großes Problem stellt dabei nach wie vor die ausreichende Beschaffung von medizinischen FFP2- und FFP3-Masken dar.