Agentur für Arbeit Schnelle Auszahlung des Kurzarbeitergeldes oberste Priorität – neue App beschleunigt Antragsverfahren

Foto: 123rf.com

Bis zum 20. April sind in den bayerischen Agenturen für Arbeit 109.000 Anzeigen für Kurzarbeit von Betrieben in Bayern eingegangen. Diese wurden dank des enormen Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Agenturen für Arbeit, teilweise auch an Wochenenden, inzwischen alle bearbeitet.