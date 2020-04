Wiedergewählt CSU-Fraktion in Obertraubling bestätigt Jürgen Hofer als Vorsitzenden

In Gebelkofen traf sich die alte und die neue CSU-Fraktion des Obertraublinger Gemeinderats unter strengen Infektionsschutz-Vorkehrungen zu einer gemeinsamen Sitzung.

Obertraubling. Dabei wählten die Mitglieder der neuen Fraktion einstimmig den bisherigen Fraktionschef Jürgen Hofer erneut zum Vorsitzenden und Dr. Matthias Ruckdäschel – ebenfalls einstimmig – zu seinem Stellvertreter. Beide bedankten sich für das Vertrauen und freuten sich auf die Zusammenarbeit in den kommenden sechs Jahren. „Es gibt viel anzupacken, wir werden mit unserem siebenköpfigen Team versuchen, das Beste für unsere Gemeinde zu erreichen“, so Hofer in seinem Ausblick.

Der neue und alte Fraktionsvorsitzende dankte im Rahmen des Treffens den bisherigen Fraktionsmitgliedern, von denen er die bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Rothammer, Anni Langensteiner, Barbara Völkl, Gottfried Gruber und Josef Heigl mit Bedauern verabschieden musste. Neu in den Gemeinderat gewählt wurden von der CSU Wolfgang Viehbacher, Josef Zirngibl und Simon Wagner. Franz Aukofer und Dominik Bäumel sind ebenso wie Hofer und Ruckdäschel bereits Mandatsträger und wieder in den Gemeinderat gewählt worden.

Am 11. Mai tritt der neue Gemeinderat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Ob die CSU dabei einen Kandidaten für die Wahl der weiteren Bürgermeister ins Rennen schickt, werde man rechtszeitig bekannt geben, so Hofer.