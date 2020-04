Keine Anmeldung nötig Stefan Schmidt bietet Telefon-Sprechstunde für Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger an

Foto: Büro Schmidt

„Die Corona-Pandemie hat unser Zusammenleben innerhalb kurzer Zeit stark verändert und stellt viele neue Herausforderungen an uns alle. Deswegen ist es für mich gerade in so einer Ausnahmesituation sehr wichtig, unmittelbar und ungefiltert ansprechbar für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu sein“, betont der Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete der Grünen, Stefan Schmidt.