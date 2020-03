Kommunalwahlen Jakob Friedl von der der Ribisl-Partie zieht in den Regensburger Stadtrat ein

Jakob Friedl, Ribils-Partie. Foto: Carmen Loch

„Ich habe es für die Ribisl-Partie mit ziemlich vielen Einzelstimmen von entsprechend vielen Einzelpersonen in den Stadtrat geschafft, was eine breit gestreute Unterstützung unseres Projektes deutlich macht. Denn: Ein Listenkreuz bedeutet 50 Stimmen, Einzelstimmen jedoch nur maximal drei“, so Jakob Friedl, OB-Kandidat der Ribisl-Partie.