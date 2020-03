Kommunalwahlen Wahlergebnis in Regensburg – Kerstin Radler sieht „noch Luft nach oben“

Kerstin Radler, Prof. Dr. Wolfgang Rösch, Manfred Hetznegger, Silvia Gross, Gisela Sieber, Ludwig Artinger, Nico Schmidl und Michael Schien. Foto: Silvia Gross

Die Regensburger FW-Landtagsabgeordnete Kerstin Radler freut sich über das gute Ergebnis der Freien Wähler in ihrem Stimmkreisgebiet: „Ich bin glücklich darüber, dass die Freien Wähler in den Gemeinden Pentling und Lappersdorf in ihren jeweiligen Bürgermeisterämtern bestätigt wurden. Meine herzlichen Glückwünsche gehen daher an Barbara Wilhelm und Christian Hauner.“