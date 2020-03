Fridays for Future Demo und Mahnwache abgesagt

Seit vielen Wochen arbeitet „Fridays for Future“ an ihren Aktionen zur Kommunalwahl. In Regensburg sollte ein großes Programm aufgefahren werden: Am Freitag, 13. März, sollte der „48-Stunden-Raum-fürs-Klima“ mit einer großen Demo eingeleitet werden. Anschließend war für Samstag und Sonntag auf dem Kohlenmarkt eine Mahnwache geplant.