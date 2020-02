Wahlkampf Regensburger CSA informiert bei einem Infostand in Burgweinting

Foto: CSU/Schmidl

Die CSA, die CSU-Vertretung von Arbeitnehmern, Familien, Schwerbehinderten, Kranken und Sozialschwachen, ist am Samstag, 8. Februar, ab 9 Uhr vor dem Brunnerbäcker (Römerstraße 9) mit einem Infostand in Burgweinting vertreten.

REGENSBURG. Neben den Stadträten Dagmar Schmidl und Hans Renter stehen auch die CSU-Ortsvorsitzende von Burgweinting, Ute Frei, und der CSU-Ortsvorsitzende von Harting, Tobias Lorenz, für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zur Verfügung.



Weitere Infostände der CSA sind geplant am 14. Februar ab 13 Uhr vor der Norma in der Altmühlstraße, am 22. Februar ab 10 Uhr vor dem Alex-Center und am 28. Februar ab 14 Uhr beim BUZ.