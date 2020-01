Meilenstein für Verkehrsmobilität Großraum Regensburg bekommt S-Bahn-ähnlichen Betrieb

(Foto: Hans Fichtl / LRA Regensburg)

Was Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart beim Pressetermin am Montagvormittag, 27. Januar, im Regensburger Landratsamt bekannt gab, kann als Meilenstein in der Weiterentwicklung des Schienenpersonennahverkehrs im Großraum Regensburg bezeichnet werden.