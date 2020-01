Anlässlich des Neujahrsempfangs Auf Einladung des Abgeordneten Tobias Gotthardt – tschechischer Außenminister zu Besuch in Wörth

Tobias Gotthardt, Landtagsabgeordneter und designierter Vorsitzender der Europa-Union Regensburg. (Foto: Philipp Seitz)

Hohen Besuch erwartet Schloss Wörth am Donnerstag, 16. Januar 2020. Auf Einladung von Tobias Gotthardt, Landtagsabgeordneter und designierter Vorsitzender der Europa-Union Regensburg, kommt Dr. Martin Smolek, stellvertretender Außenminister der Tschechischen Republik anlässlich des Neujahrsempfangs der Europa-Union um 18 Uhr nach Wörth an der Donau. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung per Mail an buero@eu-bayern.de allerdings zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist feuerpolizeilich begrenzt.