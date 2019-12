Kurs auf Lampedusa Notruf am zweiten Weihnachtsabend – Crew der „Alan Kurdi“ rettet 32 Menschenleben

(Foto: Karsten Jäger/Sea-Eye)

Am zweiten Weihnachtsabend empfing die Crew der „Alan Kurdi“ einen Notruf. Das deutsche Rettungsschiff hatte die libysche Such- und Rettungszone erst wenige Stunden zuvor erreicht. Der Notruf wurde um 22.31 Uhr von der Hilfsorganisation „AlarmPhone“ an die libysche Rettungsleitstelle und an die Rettungsschiffe „Alan Kurdi“ und „Ocean Viking“ weitergeleitet.