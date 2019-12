Fichten für Waldtiere geschmückt Grüne Waldweihnacht

Zu einer Weihnachtsfeier der besonderen Art trafen sich die Grünen Obertraubling am Samstag vor Weihnachten, 21. Dezember, im Wald.

OBERTRAUBLING Zwei kleine Fichten wurden mit allerlei Essbarem für Waldbewohner geschmückt: Äpfel, Nüsse, Salzgebäck und vieles mehr.

„Bayern ist ein Waldland. Naturgemäße Waldwirtschaft und ökologische Holznutzung sind für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes und für die Wertschöpfung in der Region besonders wichtig. Die Klimakrise zwingt uns, unsere Wälder rasch in artenreiche Mischwälder umzuwandeln. Daran wollen wir Grünen mit dieser Aktion erinnern“, so Bürgermeister-Kandidat Norbert Seidl.