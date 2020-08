„Ein vorbildlicher Mensch“ Landshuter Alt-Landrat Josef Neumeier gestorben

Der Landkreis Landshut trauert um den ehemaligen Landrat Josef Neumeier.

Landkreis Landshut. Wenige Tage vor seinem 86. Geburtstag ist der ehemalige Landrat des Landkreises Landshut, Josef Neumeier, am Donnerstag (6. August) verstorben. Dies gab das Landratsamt bekannt.

Josef Neumeier war von 1991 bis 2002 Landrat des Landkreises Landshut, zuvor (1985-1991) war er stellvertretender Landrat. Der ehemalige Bürgermeister von Essenbach wurde neben den Kommunalen Verdienstmedaillen in Silber und Bronze, den Bundesverdienstkreuzen am Bande und 1. Klasse zum ersten Altlandrat des Landkreises Landshut in seiner jetzigen Form ernannt. Zudem wurde ihm 2002 der Ehrenring des Landkreises Landshut verliehen.

Landshuts Landrat Peter Dreier: „Der Landkreis Landshut muss nun leider Abschied nehmen von einem vorbildlichen Menschen und guten Freund, der ungeachtet seiner herausragenden politischen Erfolge und Verdienste für den Landkreis, stets seine große Bescheidenheit und sein mitmenschliches Verständnis auszeichnete. Mit seinem Tod ist der Landkreis um eine bedeutende Persönlichkeit ärmer geworden, um eine Persönlichkeit, die die Geschicke unserer Heimat nachhaltig geprägt hat. Josef Neumeier wird deshalb in unser aller Erinnerung immer weiterleben.“