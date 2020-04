Landrat kritisiert Ministerium Geschlossene Särge sorgen für Ärger

Geöffnete Särge in einer Aussegnungshalle, das darf es zu Corona-Zeiten nicht geben. Angehörige müssen am geschlossenen Sarg Abschied nehmen. Das stößt dem Landshuter Landrat Peter Dreier gewaltig sauer auf. Er übt jetzt scharfe Kritik an der ministeriellen Weisung.