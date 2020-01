Erhältlich bei der Stadt & im Landratsamt Diese kleine Dose kann Leben retten

Bei der Stadt Landshut und im Landratsamt sind ab sofort die sogenannten „Notfall-Dosen“ erhältlich.

LKR. LANDSHUT Welche Blutgruppe? Welche Medikamente und/oder Blutverdünner nimmt die betroffene Person? Wer muss verständigt werden?

Bei einem Unfall oder einem medizinischen Notfall hängt von den Antworten auf solche Fragen oft das Leben von Menschen ab. Wer eine Notfall-Dose in der Tür seines Kühlschranks platziert (und das mit Aufklebern den Notfall-Helfern an gut sichtbarer Stelle signalisiert), der hat das Beste dafür getan, dass Rettungskräfte die Minuten gewinnen, die unter Umständen sogar zwischen Leben und Tod entscheiden.

Stadt und Landkreis Landshut haben mehrere Tausend solcher Dosen angeschafft. Sie sind bei den Verwaltungen der Landkreis-Gemeinden (beziehungsweise der Verwaltungsgemeinschaften) erhältlich, im Landratsamt (Veldener Straße 15, 84036 Landshut) und im Rathaus II der Stadt Landshut (Luitpoldstraße 29a, 84034 Landshut).

„Die Notfall-Dose ist ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles Mittel, Rettungskräften die wichtigen Informationen zu geben in Fällen, in denen es um Sekunden gehen kann“, sagt Janine Bertram, die Seniorenbeauftragte des Landkreises Landshut. Nicht nur Senioren und chronisch Kranke sollten eine solche Notfall-Dose im Kühlschrank haben. Die kleine Plastik-Dose gehöre eigentlich in jeden Haushalt, denn eine Vielzahl von Unfällen passiere bekanntlich im Haus, in der Wohnung, im Garten und überhaupt in der Freizeit, erklärt Bertram.

Wie funktioniert diese einfache Schutzmaßnahme? „Aufkleber an der Innenseite der Wohnungstür und am Kühlschrank informieren Rettungskräfte, wo die Notfall-Daten des Bewohners zu finden sind“, empfiehlt Janine Bertram. Die rot-weiße, mit „SOS“ gekennzeichnete Dose selber, in der Tür des Kühlschranks deponiert, enthält die wichtigsten Informationen, die Helfer und Ärzte in einem Notfall brauchen wie zum Beispiel (Vor-)Erkrankungen, Medikamente und Blutgruppe.