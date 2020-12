Neuer Service Vor dem Landratsamt Kelheim und an der Dienststelle in Mainburg gibt es jetzt einen Wetter- und Nässeschutz

Für die Besucherinnen und Besucher im Wartebereich vor dem Landratsamtsgebäude im Donaupark in Kelheim sorgt ab sofort ein Zelt für einen Wetter- und Nässeschutz.

Landkreis Kelheim. Der Aufbau des Zelts erfolgte durch die Mitarbeiter des kreiseigenen Bauhofes und des Gärtnertrupps. Dieser zusätzliche Kundenservice wird auch an der Dienststelle in Mainburg angeboten. Auch dort wurde ein Zelt für den Wartebereich aufgebaut. Landrat Martin Neumeyer bedankte sich bei den Mitarbeitern für die tatkräftige Unterstützung beim Aufbau beider Zelte in Kelheim und Mainburg.

In diesem Zusammenhang möchte das Landrtasamt vorab auf den durchgehenden Dienstbetrieb in der Weihnachtszeit hinweisen. Bis Mittwoch, 23. Dezember, und von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, ist das Landratsamt zu den regulären Dienstzeiten geöffnet. Am Donnerstag, 24. Dezember (Heiligabend), und am Donnerstag, 31. Dezember (Silvester), ist das Landratsamt ganztägig geschlossen.