Kreisvorsitzendentreffen Bayerischer Beamtenbund Kreis Kelheim – intensives Gespräch

Wolfgang Fackler, Gerd Nitschke, Wolfgang Brey, Rainer Nachtigall. Foto: Mittelschule Abensberg

Anlässlich des Kreisvorsitzendentreffens in München diskutierten der Vorsitzende des Öffentlichen Dienstes des Bayerischen Landtags, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, Beamtenbundchef Rainer Nachtigall, Gerd Nitschke, Hauptpersonalratsvorsitzender am Kultusministerium, und BBB-Kreisvorsitzender Wolfgang Brey intensiv eine Bandbreite an Themen.