Arbeitsgespräch Digitalisierung der Schulen und Krankenhaus – Högl im Gespräch mit Mainburgs Bürgermeister

Die weitere Digitalisierung der Schulen war ein wichtiges Thema beim Arbeitsgespräch von Petra Högl und Bürgermeister Helmut Fichtner. Foto: Stefan Scheuerer

Viele Themen die Stadt Mainburg betreffend standen auf der Agenda des Arbeitsgesprächs zwischen Kelheims Landtagsabgeordneter Petra Högl und Bürgermeister Helmut Fichtner im Mainburger Rathaus. Wie Högl eingangs betonte, sei sie aktuell wieder viel in den Rathäusern des Landkreises unterwegs, um zu erfahren, wo die Kommunen gerade in Zeiten von Corona aktuell Unterstützung benötigen, aber auch was gut laufe.