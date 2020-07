Camping-Urlaub Vom Wohnmobil in die Therme oder nachhaltiges Campen an der Abens

Grünes Campen an der Abens auf dem Campingplatz Felbermühle bei Bad Gögging. Foto: Campingplatz Felbermühle

Camping- und Wohnmobilurlaub ist in Zeiten von Corona besonders beliebt. In Bad Gögging in Niederbayern überzeugen sowohl der Wohnmobil-Stellplatz an der Limes-Therme als auch der familiäre Campingplatz Felbermühle an der Abens mit hohen Hygiene-Standards und einem breiten Freizeitangebot in der ländlichen Idylle zwischen Altmühltal und Hallertau.