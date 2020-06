Zwischenbilanz Erfolgreicher Start der niederbayerischen Thermen

Thermensee in der Sauna-Erlebniswelt im Vitarium. Foto: Rottal-Terme/Clemens Mayer

Am 8. Juni fand die lang ersehnte Wiedereröffnung der Thermalbäder in Bad Füssing, Bad Griesbach und Bad Birnbach statt – zunächst nur in den Außenbereichen. Seit dem 22. Juni sind dort auch die Innenbecken für Gäste zugänglich. Wenig später begrüßte die Limes-Therme in Bad Gögging die ersten Badegäste im Außenbereich – am Mittwoch, 1. Juli, folgt der Innenbereich.