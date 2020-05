Bezirk Niederbayern informiert „Beratungsstelle Sozialhilfe – Hilfe zur Pflege“ nimmt Beratungstage vor Ort wieder auf

Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkung konnte die „Beratungsstelle Sozialhilfe – Hilfe zur Pflege“ des Bezirks Niederbayern Anfragen in den vergangenen Wochen nur telefonisch oder schriftlich beantworten. Die im letzten Jahr in den Landkreisen schrittweise eingeführten Beratungstage vor Ort mussten ausfallen.

Niederbayern. Nach den Lockerungen und in Abstimmung mit den jeweiligen Landratsämtern können sie nun wieder stattfinden. Damit verbunden sind die allgemein geltenden Schutzmaßnahmen: Besucher werden demnach gebeten, eine eigene Maske mitzubringen, zu tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Die Anmeldung erfolgt bei der Pforte des jeweiligen Landratsamtes.

Das Beratungsgespräch ist einschließlich der Beraterin auf maximal drei Personen beschränkt und nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0871/ 97512-450/-111/-114 oder per Mail an sozialhilfeberatung-hzp@bezirk-niederbayern.de möglich. Telefonische und schriftliche Anfragen sind selbstverständlich weiterhin möglich.

Das bezirkliche Angebot ist seit 2020 in allen neun Landkreisen Niederbayerns mit Beratungstagen vor Ort präsent, also auch in den bislang noch nicht versorgten Landkreisen Deggendorf, Regen, Rottal-Inn sowie Stadt und Landkreis Passau. Beratungstage im Mai finden noch statt am Mittwoch, 20. Mai, in Pfarrkirchen, am Montag, 25. Mai, in Kelheim, am Dienstag, 26. Mai, in Deggendorf und am Donnerstag, 28. Mai, in Passau.

Die Beratungstage vor Ort werden sehr gut angenommen, ersparen sie doch eine weitere Anfahrt. Pflegebedürftige und deren Angehörige können sich bei einem individuellen und vertraulichen Gespräch mit Beraterin Nicole Bayer über ihnen zustehende Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe, Elternunterhalt, den Einsatz von Vermögen und so weiter informieren. Bei dieser sogenannten „Erstberatung“ geht es um die rechtliche beziehungsweise finanzielle Seite der Pflegebedürftigkeit – nicht zu verwechseln mit der Beratung der Pflegekassen. Da es durch die ursprüngliche Bezeichnung „Pflegeberatung“ in der Vergangenheit tatsächlich zu Verwechslungen kam, entschloss sich die Sozialverwaltung des Bezirks für die Umbenennung in „Beratungsstelle Sozialhilfe – Hilfe zur Pflege“. Infos und Termine findet man im Internet unter www.bezirk-niederbayern.de.