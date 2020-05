Landratsamt Kelheim Besuch des Landrats in der Außenstelle in Mainburg

Andreas Oberhauser (Leiter der Dienststelle Mainburg) und Landrat Martin Neumeyer. Foto: LRA Kelheim

Landrat Martin Neumeyer machte sich anlässlich eines Ortstermins ein Bild vom derzeitigen Dienstbetrieb an der Außenstelle in Mainburg. Wie am Landratsamtshauptgebäude in Kelheim gilt auch in Mainburg ein erweiterter Dienstbetrieb, das heißt, ein Parteiverkehr ist mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.