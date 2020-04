Regierung von Niederbayern Peter Angler wieder bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger im Kehrbezirk Wildenberg

Die Regierung von Niederbayern bestellt Peter Angler ab Freitag, 1. Mai, erneut als bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Kehrbezirk Wildenberg. Die Bestellungsperiode endet am 30. April 2027.

Landkreis Kelheim. Peter Angler ist für rund 2.200 Gebäude in der Gemeinde Wildenberg, in Teilen der Gemeinden Attenhofen, Elsendorf und Kirchdorf, in Teilen der Märkte Pfeffenhausen, Rohr in Niederbayern und Siegenburg, in Teilen der Stadt Rottenburg und in der Ortschaft Perka der Gemeinde Biburg zuständig.

In Niederbayern gibt es derzeit 167 Kehrbezirke, 16 davon im Landkreis Kehlheim. Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger führen die Feuerstättenschau durch, einschließlich Erstellen des Feuerstättenbescheides, sind zuständig für die Bauabnahme neuer Feuerstätten und Kamine, werden von den Verwaltungsbehörden mit Ersatzvornahmen beauftragt, wenn der Eigentümer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und führen das Kehrbuch.