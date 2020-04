Kreativwettbewerb Touristinfo Abensberg sucht kreative Kunstwerke

Auf was freuen sich die Bürger am allermeisten, wenn wieder alles möglich ist? Diese Frage stellt die Touristinfo Abensberg im Rahmen eines Kreativwettbewerbs.

Abensberg. Mit Unterstützung der „maerz.media“-Werbeagentur plante die Touristinfo Abensberg eine Kampagne, in der große und kleine Bürger mit kreativen Kunstwerken – Zeichnungen, Collagen oder Videos – zeigen können, auf was sie sich am meisten freuen, wenn wieder alles möglich ist.

Es gibt attraktive Preise, wie eine Instax-Polaroid-Kamera, Künstler-Aquarellstifte, einen Kinogutschein im Wert von 50 Euro und vieles mehr zu gewinnen. In drei Kategorien ist die Teilnahme möglich: Kinder (null bis 15 Jahre), Erwachsene (16 bis 99 Jahre) und Videobeiträge.

Am besten gleich loslegen, das Kunstwerk auf Instagram veröffentlichen und @stadtabensberg sowie @maerz.media_werbeagentur markieren. Alternativ können die Arbeiten auch per Post an die Touristinfo im Herzogskasten, Dollingerstraße 18, oder per Mail an touristik@abensberg.de gesendet werden. Eine kontaktlose Übergabe im Herzogskasten ist nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 09443/ 910359 möglich. Einsendeschluss ist Sonntag, 17. Mai. Die Stadt Abensberg freut sich auf zahlreiche Werke. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Abensberg im Internet unter www.abensberg.de.