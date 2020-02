Verbesserungen für Pendler Vier zusätzliche Zughalte an neuer Bahnstation „Ingolstadt Audi“

Weitere Verbesserung für Audi-Pendler ab Mitte Juni: Die Bayerische Eisenbahngesellschaft bestellt vier zusätzliche Zughalte an neuer Station „Ingolstadt Audi“. Nach Umbau des Bahnhofs Gaimersheim ist auch ganztägig ein halbstündliches Angebot möglich.

München. Fahrgäste profitieren seit 15. Dezember 2019 von der neuen Station „Ingolstadt Audi“. Der Bahnhalt wird bisher stündlich von der Regionalbahn München – Ingolstadt – Treuchtlingen der DB Regio bedient. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regionalverkehr im Auftrag des Freistaats plant, finanziert und kontrolliert, verbessert zum kleinen Fahrplanwechsel ab Mitte Juni die Anbindung für Audi-Pendler weiter: Unter der Woche werden im Auftrag der BEG zusätzlich Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) auf der Linie Ingolstadt – Eichstätt am Stammsitz von Audi in Ingolstadt halten.

„Wir haben auf Wunsch der Region nochmals intensiv geprüft, welche zusätzlichen Züge am Audi-Werkgelände halten können“, sagt Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der BEG. Morgens sind es die BRB-Verbindungen mit künftiger Abfahrtszeit um 5.07 und 6.06 Uhr ab Ingolstadt Hauptbahnhof. Abends halten zwei Züge aus Eichstätt mit Ankunft um 16.53 und 18.55 Uhr in Ingolstadt Hauptbahnhof. Hinzu kommt freitags ein Stopp des BRB-Zugs, der um 15.53 Uhr am Hauptbahnhof in Ingolstadt ankommt.

„Die zusätzlichen Halte erweitern das bisherige Angebot und es bestehen gute Umsteigemöglichkeiten am Ingolstädter Hauptbahnhof in Richtung München, Nürnberg, Regensburg, Donauwörth und Augsburg“, freut sich Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Für Fahrgäste aus Nürnberg wird es morgens eine zusätzliche Verbesserung geben: Der Regional-Express, der heute um 6.08 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof Richtung Ingolstadt startet, kann ab Mitte Juni bereits um 6.06 Uhr abfahren. In Ingolstadt Nord haben Fahrgäste dann mit einer Umstiegszeit von fünf Minuten um 6.54 Uhr Anschluss in Richtung Treuchtlingen mit Halt in Ingolstadt Audi.“ Bärbel Fuchs ergänzt: „Langfristig sollen alle Züge der Bayerischen Regiobahn in der Hauptverkehrszeit sowie zusätzlich Züge aus Regensburg jede Stunde in ‘Ingolstadt Audi‘ halten. Dazu ist es aber nötig, dass DB Netz den Bahnhof Gaimersheim umbaut. Bis dahin lässt der eng getaktete Fahrplan nur einzelne zusätzliche Halte zu.“

Schon heute wenden die Züge in Eichstätt ohne größeren zeitlichen Puffer, um die Anschlüsse in Ingolstadt erreichen zu können. Zusätzlich schränkt das Begegnungsverbot von haltenden Zügen in Gaimersheim die Flexibilität des Fahrplans ein: Während Reisende dort das Gleis überqueren, um zum Bahnsteig Richtung Ingolstadt zu gelangen, darf aus Sicherheitsgründen kein Zug entgegenkommen. Insbesondere wegen der knappen Umsteigezeiten am Ingolstädter Hauptbahnhof muss bei dem Zug mit Ankunft um 16.53 Uhr in Ingolstadt Hauptbahnhof und bei der Freitagsverbindung ein Halt an einer anderen Station entfallen. In Abstimmung mit dem Landkreis Eichstätt fiel die Entscheidung auf Tauberfeld. Dieser Haltepunkt wird zu diesen Zeiten durchschnittlich von nur einem Reisenden genutzt. Die Fahrgäste aus Tauberfeld können weiterhin die stündlich verkehrenden DB-Regionalbahnen zwischen Treuchtlingen und Ingolstadt nutzen. „Wir freuen uns über die verbesserte Anbindung des Audi-Werks. Gemeinsam mit allen Beteiligten haben wir für die Fahrgäste den derzeit bestmöglichen Kompromiss erzielt“, so der Eichstätter Landrat Anton Knapp.

Auch Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel begrüßt die weitere Verbesserung für Audi-Mitarbeiter: „Der neue Audi-Bahnhalt wird bereits gut angenommen. Mit den vier zusätzlichen Zughalten an der Station zum kleinen Fahrplanwechsel wird das Angebot nochmals deutlich attraktiver. Das passt hervorragend zu unserer großen ÖPNV-Offensive in diesem Jahr, die sich neben der Bahn auch den Busverbindungen mit zusätzlichen Linien und kürzerem Takt widmet.“

Die BEG hat außerdem einen Zusatzhalt am Audi-Werkgelände des BRB-Zugs mit Ankunft um 17.54 Uhr am Ingolstädter Hauptbahnhof geprüft. Ein Halt wäre nur möglich, wenn der Zug in Gaimersheim durchfährt. Der Landkreis Eichstätt hat dieser Lösung allerdings nicht zugestimmt, da hier mehr Fahrgäste negativ betroffen wären. Daher bleiben die Halte dieser Verbindung unverändert.

Der Engpass Gaimersheim soll laut DB Netz voraussichtlich bis Ende 2024 beseitigt werden. Dann können sich an der Station Züge begegnen und so wichtige Fahrplanminuten einsparen. Geplant ist eine neue Unterführung. Mit ihr müssen die Fahrgäste nicht mehr die Gleise queren, um zum Bahnsteig zu gelangen. Nach dem Umbau kann die Bayerische Regiobahn zu den Hauptverkehrszeiten alle Halte in beide Richtungen bedienen, auch Ingolstadt Audi und Tauberfeld. Außerdem soll in Gaimersheim ebenso bis Ende 2024 ein Wendegleis gebaut werden. „Sobald DB Netz das Wendegleis in Betrieb genommen hat, werden wir die Züge aus Regensburg, die derzeit in Ingolstadt enden, über Ingolstadt Audi bis Gaimersheim verlängern. Damit binden wir die Region und die Station Ingolstadt Audi noch besser an. Die Züge aus Regensburg ergänzen sich gemeinsam mit der Regionalbahnlinie Ingolstadt – Treuchtlingen zu einem ganztägigen Halbstundenrhythmus“, erklärt Bärbel Fuchs.