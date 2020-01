Ehrenamtliche würdigen „Der Kitt unserer Gesellschaft“ – Gottstein spricht in Mainburg

(Foto: Freie Wähler)

Wer ein Ehrenamt ausübt, möchte sein Umfeld und seine Heimat mitgestalten. Das Ehrenamt kennt viele Facetten und ist so vielfältig, wie die Menschen, die sich einbringen. Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens könnten ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen überhaupt nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Erfreulich, dass es in Mainburg und in den Nachbargemeinden so viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die Allgemeinheit engagieren.