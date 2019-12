Es wurde diskutiert und beraten Abstimmungsgespräch im Landratsamt zu den Lehrschwimmhallen im Landkreis

Im Nachgang zu den Beschlüssen des Kreisausschusses vom 21. Oktober dieses Jahres wegen der Neuregelung der Nutzung und der finanziellen Beteiligung an den Betriebs- und Investitionskosten der Lehrschwimmhallen des Landkreises (in Mainburg, Abensberg, Riedenburg) und der weiteren Vorgehensweise bei der Lehrschwimmhalle Mainburg wegen den Ergebnissen der baufachlichen Zustandsbeurteilung beziehungsweise Voruntersuchungen fand am Donnerstag, 12. Dezember, auf Vorschlag von Landrat Martin Neumeyer, ein gemeinsames Gespräch mit den Fraktionssprechern des Kreistages und den Vertretern und Fraktionssprechern der Stadt Mainburg im Landratsamt statt.