Schlüsselzuweisungen des Freistaats 28.813.988 Euro für die Region

Staatsminister Dr. Florian Herrmann überbrachte als Erster die frohe Kunde.

Staatsminister Dr. Florian Herrmann überbrachte als Erster die frohe Kunde. „Ich freue mich sehr mitteilen zu können, dass der Landkreis Freising auch im Jahr 2020 wieder von den Schlüsselzuweisungen des Freistaats Bayern profitieren wird. Insgesamt fließen 28.813.988 Euro in unsere Region“, so der Freisinger Stimmkreisabgeordnete. Der Landkreis wird mit 16.448.336 Euro unterstützt, die Gemeinden erhalten 12.365.652 Euro. Landesweit steigen die Schlüsselzuweisungen um 150 Millionen Euro auf erstmals über 4 Milliarden Euro. Die Mittel sind die wichtigste Einzelleistung aus dem kommunalen Finanzausgleich und sollen vor allem finanzschwächere Kommunen in Bayern stärken. Grundlage für die Berechnung sind die kommunalen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2018.

„Insgesamt werden die Gemeinden und Landkreise im kommenden Jahr 10,29 Milliarden Euro erhalten“, so Dr. Herrmann. „Das ist ein neuer Rekordwert und sorgt dafür, dass unsere Kommunen auch weiterhin massiv in die Zukunft investieren können. Es kommt den Menschen vor Ort zugute, dass unsere Kommunen in Bayern seit Jahren die höchste Investitionsquote in Deutschland haben.“ Zudem wird die eigene Einnahmebasis der bayerischen Kommunen im kommenden Jahr gestärkt. Ab dem 1. Januar 2020 fällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage weg. „Allein dadurch stehen unseren Gemeinden und Landkreisen rund 800 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Das zeigt ganz deutlich: Der Freistaat bleibt der starke Partner unserer Kommunen in Bayern“, so Dr. Herrmann.

Die Zahlen im Detail: Allershausen4.076; Attenkirchen 693.948; Au in der Hallertau873.356; Rudelzhausen726.220; Gammelsdorf235.204; Haag an der Amper522.888; Hörgertshausen550.848; Kirchdorf an der Amper584.304; Kranzberg289.516; Marzling73.528; Mauern807.268; Moosburg 1.987.856; Nandlstadt1.759.212; Neufahrn bei Freising1.849.584; Paunzhausen388.544; Wang283.840; Wolfersdorf744.460.