Corona-Virus VdK sagt Großdemo in München ab

Hätten sich auf die mittlerweile abgesagte Demo gefreut (v. l.): Martin Betzinger, Stefan Zitzelsberger, Oliver Antretter, Annemarie Ratzek, Helga Winnerl, Josef Neißendofer und Helmut Plenk. Foto: VdK Deggendorf

Gut 90 Vertreter von Vorstandschaften aus 32 VdK-Ortsverbänden des Landkreises Deggendorf trafen sich zur Frühjahrstagung in Aholming. Sie wurden über Aktuelles aus dem VdK-Verband und Organisatorisches hinsichtlich der geplanten VdK-Großkundgebung am 28. März in München, zu der sich schon rund 250 Mitfahrer anmeldeten, informiert.