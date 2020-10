Testzentrum Bayerisch Gmain Kostenlos Testung für Berufspendler

Um Stauungen und längere Wartezeiten zu vermeiden, wird auf www.testzentrum-bgl.de die momentane Auslastung der Teststraße veröffentlicht. Dort gibt es auch eine Anleitung, wie man sich im Vorfeld registrieren kann.

Berchtesgadener Land. Das Landratsamt Berchtesgadener Land informiert, dass eine Testung nach der Einreise-Quarantäneverordnung der Bayerischen Staatsregierung in den kommunalen Testzentren für ausländische Berufs-Pendler ist am Beschäftigungsort möglich ist. Die Tests sind für die Getesteten vollständig kostenfrei. Aktuell ist die Mitnahme einer Arbeitgeberbescheinigung nicht notwendig.

Am Dienstag, 27.10.2020 und Mittwoch, 28.10.2020 besteht - insbesondere für Grenzpendler aus Österreich, die im Berchtesgadener Land arbeiten - ein erweitertes Testangebot (von 12:00 bis 20:00 Uhr) im Testzentrum Berchtesgadener Land (Theo-Birkel-Straße 5 in Bayerisch Gmain).

Das Testangebot im Testzentrum ist nur für Personen ohne Symptome. Personen mit bereits vorhandenen Corona-Symptomen sind angehalten, unbedingt ihren Hausarzt aufzusuchen, da im Testzentrum keine ärztliche Anamnese oder Beratung stattfinden kann. Sofern erforderlich, werden die Testkapazitäten schnellstmöglich ausgebaut.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die erste Vorlagepflicht innerhalb von sieben Tagen nach der ersten auf den 23. Oktober folgenden Einreise besteht. Danach muss das Testergebnis regelmäßig in jeder nachfolgenden Kalenderwoche vorgelegt werden, außer in den Kalenderwochen, in denen keine Einreise erfolgt.

Weitere Informationen stehen auf der Website des Landratsamts Berchtesgadener Land unter https://www.lra-bgl.de/t/presse/coronavirus-haeufig-gestellte-fragen/ und des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter https://www.stmgp.bayern.de zur Verfügung.