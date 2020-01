Holzofen verursacht Rettungseinsatz Zwei Personen bei Brand in Ferienwohnung verletzt

(Foto: BRK BGL)

Am Montagvormittag, 27. Januar 2020, gegen 8.30 Uhr, sind beim Brand eines hölzernen Zwischenbodens in einer Ferienwohnung im dritten Stock in der Schachtstraße zwei Menschen durch Rauchgase leicht verletzt worden.