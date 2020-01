Für mehr Sicherheit im Netz Freiwilligenagentur des Landkreises wird „Digitaler Nachbar“

Die Freiwilligenagentur des Landkreises Traunstein wird einer von bundesweit 50 lokalen Standorten des Projekts „Digitale Nachbarschaft“ (DiNa). Die DiNa unterstützt Vereine, Initiativen und freiwillig engagierte Bürger im sicheren Umgang mit dem Internet.

LANDKREIS TRAUNSTEIN. Sie beantwortet die wichtigsten Fragen zur sicheren Vernetzung im digital-nachbarschaftlichen Alltag, etwa zu den Themen Datenschutz, sichere Kommunikationstools, bewusste Darstellung in den sozialen Medien und sicheres Einkaufen im Internet. Bei der Eröffnungsveranstaltung im Landratsamt Traunstein gaben Freiwilligenagenturleiter Florian Seestaller und Robert Ossenkopp, Mobilreferent der DiNa, den Startschuss für das Projekt in der Region. „Wir freuen uns, mit der Freiwilligenagentur einen so erfahrenen und lokal sehr gut vernetzten Partner an unserer Seite zu haben. Uns ist es ein gemeinsames Anliegen, möglichst viele freiwillig Engagierte in Vereinen und Initiativen mit unseren Workshops und Online-Angeboten zu erreichen und so zu einem souveränen Umgang mit den Chancen im Internet beizutragen“, so Projektleiter Henning Baden vom Verein „Deutschland sicher im Netz“. Freiwilligenagenturleiter Florian Seestaller betonte: „Wir haben die ganze Vielfalt des Ehrenamts heute hier - von Bienenzüchtervereinen über kirchliche Projekte oder der Freiwilligen Feuerwehr. Daran sieht man, dass die Digitalisierung wirklich jede ehrenamtliche Organisation betrifft. Deshalb werden wir hierzu künftig verstärkt kostenlose Seminare und Workshops anbieten.“ Die Themenschwerpunkte der ersten Workshops lauten rechtssichere Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz und Datensicherung, Fundraising und Phishing sowie sicherer Umgang mit Messenger-Diensten im Verein. Die Veranstaltungstermine können im Veranstaltungskalender des Landkreises abgerufen werden: https://www.traunstein.com/aktuelles/veranstaltungen Nähere Informationen zum Projekt der Digitalen Nachbarschaft finden Sie hier: https://www.digitale-nachbarschaft.de/