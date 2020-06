1. Juli bis 30. September 2020 Große Mühldorfer Gewinnaktion

Wer in Mühldorf einkauft, hat viele Vorteile: große Auswahl, kurze Wege und kompetente Beratung. Jetzt kann man obendrein noch etwas gewinnen, von der Sonnenbrille über ein Sommer-Outfit bis hin zu einem E-Bike oder Flachbildfernseher.

Mühldorf. Und so einfach geht´s: In einem der rund 50 teilnehmenden Geschäfte und Gastronomiebetriebe der Aktionsgemeinschaft Mühldorf einkaufen, Kassenbeleg aufheben, Teilnahmekarte ausfüllen und dann an INN-SALZACH-TICKET, Tuchmacherstr. 9, schicken. Einmal pro Monat werden mehrere Gewinner ermittelt und informiert. Bei der Auslosung muss der Kunde zwingend den Originalbeleg vorweisen. Die Aktion geht von 1. Juli bis 30. September. Die Verlosung findet immer gegen Ende des Monats statt. Jeden Monat werden noch weitere Preise ausgelost: 100 Euro-Gutscheine, Karten für die Allianz Arena, Jahresmitgliedschaften beim TSV Mühldorf und als besonderes Special: den kompletten Einkaufswert auf einem Kassenbon in Höhe von bis zu 500 Euro. Also nichts wie hin nach Mühldorf.

Weitere Infos gibt‘s unter: www.muehldorf-vor-ort.de/shoppen-gewinnen