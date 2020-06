Chemiepark Gendorf Spatenstich für neues Lehrtechnikum

Der Neubau des Lehrtechnikums im Chemiepark GENDORF startet

Burgkirchen. Mit seinem komplett neu geplanten Technikum erweitert und modernisiert Standort- und Bildungsakademiebetreiber InfraServ Gendorf die Ausbildungskapazitäten und reagiert so auf den steigenden Bedarf an Chemikanten.

Der erste Spatenstich ist gesetzt: Mit dem symbolischen Akt erfolgte am 3. Juni der Baubeginn des neuen Lehrtechnikums für die Bildungsakademie Inn-Salzach (BIT Gendorf) im Chemiepark GENDORF. Beauftragt mit dem Neubau ist das Bauunternehmen Goldbeck Süd GmbH aus Rosenheim. Das Technikum ermöglicht der BIT Gendorf, deutlich mehr Chemikanten auszubilden: Während derzeit Kapazitäten für 45 Lehrstellen zur Verfügung stehen, ist künftig Platz für bis zu 70 Auszubildende pro Lehrjahr. Die Erweiterung ist notwendig, denn gerade dieser Beruf ist im Chemiepark zunehmend gefragt.

Wie das bereits bestehende Technikum wird auch der Neubau in das Campusgelände der Bildungsakademie eingebettet. Mit einer Raumfläche von 2.000 Quadratmetern umfasst er ein Schulungs- und Bürogebäude mit Laboren sowie eine technische Halle. Letztere stellt mit ihrer weitläufigen Aufstellfläche das Herzstück des Komplexes dar: Auf 850 Quadratmetern bilden dort Ausbildungsanlagen einen realen Produktionsbetrieb in kleinerem Maßstab ab. Anstelle von bisher 300 Quadratmetern steht damit eine mehr als doppelt so große Fläche zur Verfügung.

Ausgestattet mit modernen Rührbehältern und Festo-Anlagen, die Zusammenhänge zwischen Mechanik, Elektronik und Software vermitteln, werden ideale Voraussetzungen für eine moderne Ausbildung geschaffen. Hierbei werden auch Anlagen aus dem bestehenden Technikum integriert, die dem heutigen Technikstandard entsprechen. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Neubau unsere Kapazitäten erweitern und technisch auch in Zukunft auf Höhe der Zeit bleiben können“, so Dr. Bernhard Langhammer, Geschäftsleiter InfraServ Gendorf. Zusammen mit Geschäftsleiter Dominik Gschwendtner (ISG), Jochen Volbracht (Bildungsakademieleiter) sowie den Vertretern von Goldbeck setzte er den symbolischen ersten Spatenstich für die Bauarbeiten.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist bereits für 2021 geplant, da schon im August des kommenden Jahres eine erste Ausbildungsgruppe die neuen Räumlichkeiten nutzen soll. Bis 2023 werden allerdings die Technikumshallen im Parallelbetrieb laufen und der Umzug in das neue Technikum über mehrere Phasen erfolgen. Dies ist notwendig, da Zeitpunkt und Umfang der einzelnen Umzugseinheiten eng mit dem Prüfungsplan der Azubis abgestimmt wird. Die voraussichtlichen Investitionskosten des Neubaus bewegen sich zwischen acht und neun Millionen Euro.