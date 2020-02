Von 18. bis 20. Februar 2020 Zwei Linde Schwertransporte unterwegs

Zwei Schwertransporte verlassen das Werk von Linde Engineering in Schalchen in Richtung Hafen Passau-Schalding.

Landkreis Altötting. Am Dienstagmorgen, 18. Februar 2020, starten die beiden Transporte im Konvoi. Der Transport führt zunächst bis Marktl, die Weiterfahrt bis Malching findet am Mittwoch statt und die Anfahrt zum Hafen Passau-Schalding ist für Donnerstag geplant. Von Passau führt der Weg über die Donau, den Main-Donau-Kanal sowie diverse Binnengewässer nach Bremen und von dort über den Nord-Ostsee-Kanal weiter bis zum finalen Bestimmungsort in Russland.

Die Abmessungen der beiden Fahrzeuge inklusive Bauteile betragen jeweils: L x B x H = 65 x 5 x 7 Meter.

Transportiert werden zwei spiralgewickelte Wärmetauscher für eine Erdgasverflüssigungs-Anlage (LNG) in Russland. Die beiden Wärmetauscher zählen zu den Schlüsselkomponenten der Anlage.